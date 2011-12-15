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Сабрин Сбурля
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
ПСВ
2 : 1
Бухарест
15.12.2011
15 дек. 2011
чт
21:00
был в запасе
ПСВ
2
Бухарест
1
был в запасе
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
Бухарест
1 : 3
Хапоэль
30.11.2011
30 нояб. 2011
ср
23:05
минуты: 61' - 90'
Бухарест
1
Хапоэль
3
минуты: 61' - 90'
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
Легия
3 : 1
Бухарест
3.11.2011
3 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 54'
Легия
3
Бухарест
1
минуты: 1' - 54'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Бухарест
0 : 1
Легия
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 81' - 90'
Бухарест
0
Легия
1
минуты: 81' - 90'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Бухарест
1 : 3
ПСВ
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
был в запасе
Бухарест
1
ПСВ
3
был в запасе