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Адриан Сэлэджяну
№47
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
Оцелул
2 : 3
Базель
33'
33'
33'
22.11.2011
22 нояб. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Оцелул
2
Базель
3
минуты: 1' - 90'
2.11.2011
2 нояб. 2011
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Оцелул
2.11.2011
2 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
2
Оцелул
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
Оцелул
0 : 2
Манчестер Юнайтед
18.10.2011
18 окт. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Оцелул
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
Базель
2 : 1
Оцелул
82'
82'
82'
14.09.2011
14 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Базель
2
Оцелул
1
минуты: 1' - 90'