Корнел Рыпэ
№2
Защитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Ольборг
1 : 0
ФКСБ
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Ольборг
1
ФКСБ
0
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
Риу Аве
2 : 2
ФКСБ
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Риу Аве
2
ФКСБ
2
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
ФКСБ
2 : 1
Риу Аве
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
2
Риу Аве
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
ФКСБ
6 : 0
Ольборг
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 49'
ФКСБ
6
Ольборг
0
минуты: 1' - 49'