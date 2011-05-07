Паскаль Феиндуно
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.05.2011 7 мая 2011 сб 20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
7.05.2011 7 мая 2011 сб 20:00
был в запасе
Монако
1
ПСЖ
1
был в запасе
1.05.2011 1 мая 2011 вс 22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
1.05.2011 1 мая 2011 вс 22:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монако
1
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Арль-Авиньон
0
Монако
2
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Монако
0
Нанси
1
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011 13 марта 2011 вс 19:00
был в запасе
Бордо
0
Монако
1
был в запасе
5.03.2011 5 марта 2011 сб 21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
5.03.2011 5 марта 2011 сб 21:00
минуты: 63' - 90'
Валансьен
0
Монако
0
минуты: 63' - 90'
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 75' - 90'
Монако
2
Кан
2
минуты: 75' - 90'
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011 19 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Монако
0
минуты: 1' - 90'
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 1' - 73'
Монако
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 73'
6.02.2011 6 февр. 2011 вс 19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
6.02.2011 6 февр. 2011 вс 19:00
минуты: 73' - 90'
Тулуза
2
Монако
0
минуты: 73' - 90'