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Паскаль Феиндуно
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гвинея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
был в запасе
Монако
1
ПСЖ
1
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
1.05.2011
1 мая 2011
вс
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монако
1
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Монако
1
Ренн
0
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Арль-Авиньон
0
Монако
2
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Монако
0
Нанси
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Бордо
0
Монако
1
был в запасе
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
минуты: 63' - 90'
Валансьен
0
Монако
0
минуты: 63' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Монако
2 : 2
Кан
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 75' - 90'
Монако
2
Кан
2
минуты: 75' - 90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Монако
0
минуты: 1' - 90'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 73'
Монако
3
Лорьян
1
минуты: 1' - 73'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 73' - 90'
Тулуза
2
Монако
0
минуты: 73' - 90'