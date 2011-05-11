Джон Верхоек
№12
Нападающий
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Команда
Санкт-Паули
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
Ренн
1 : 1
Кан
11.05.2011 11 мая 2011 ср 20:00
минуты: 74' - 90'
Ренн
1
Кан
1
минуты: 74' - 90'
8.05.2011 8 мая 2011 вс 18:00
Валансьен
2 : 0
Ренн
8.05.2011 8 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Валансьен
2
Ренн
0
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
Ренн
0 : 0
Бордо
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Ренн
0
Бордо
0
минуты: 1' - 46'
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
Ренн
1 : 2
Лорьян
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Ренн
1
Лорьян
2
был в запасе
9.04.2011 9 апр. 2011 сб 22:00
Брест
2 : 0
Ренн
9.04.2011 9 апр. 2011 сб 22:00
был в запасе
Брест
2
Ренн
0
был в запасе
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 20:00
Ренн
0 : 0
Осер
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Осер
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2011 19 марта 2011 сб 23:00
Лион
1 : 1
Ренн
19.03.2011 19 марта 2011 сб 23:00
минуты: 66' - 90'
Лион
1
Ренн
1
минуты: 66' - 90'
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
Ренн
2 : 0
Ланс
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 21:00
минуты: 85' - 90'
Ренн
2
Ланс
0
минуты: 85' - 90'
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 23:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 23:00
был в запасе
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011 13 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Ренн
2
Ницца
0
был в запасе
5.02.2011 5 февр. 2011 сб 23:00
Ренн
1 : 0
ПСЖ
5.02.2011 5 февр. 2011 сб 23:00
минуты: 87' - 90'
Ренн
1
ПСЖ
0
минуты: 87' - 90'