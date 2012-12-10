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Ники-Билле Нильсен
№23
Нападающий
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2012/2013
2010/2011
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
Райо Вальекано
0 : 2
Сарагоса
10.12.2012
10 дек. 2012
пн
22:59
минуты: 75' - 90'
Райо Вальекано
0
Сарагоса
2
минуты: 75' - 90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
22:59
Райо Вальекано
0 : 5
Барселона
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
22:59
минуты: 67' - 90'
Райо Вальекано
0
Барселона
5
минуты: 67' - 90'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
17:00
Райо Вальекано
2 : 1
Депортиво
90'
90'
90'
6.10.2012
6 окт. 2012
сб
17:00
минуты: 71' - 90'
Райо Вальекано
2
Депортиво
1
минуты: 71' - 90'
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
Вальядолид
6 : 1
Райо Вальекано
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Вальядолид
6
Райо Вальекано
1
минуты: 75' - 90'
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
Райо Вальекано
0 : 2
Реал
24.09.2012
24 сент. 2012
пн
20:45
минуты: 82' - 90'
Райо Вальекано
0
Реал
2
минуты: 82' - 90'
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
22:30
Атлетико
4 : 3
Райо Вальекано
16.09.2012
16 сент. 2012
вс
22:30
минуты: 1' - 58'
Атлетико
4
Райо Вальекано
3
минуты: 1' - 58'
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
13:00
Райо Вальекано
0 : 0
Севилья
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
Бетис
1 : 2
Райо Вальекано
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 66'
Бетис
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 66'
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
Райо Вальекано
1 : 0
Гранада
20.08.2012
20 авг. 2012
пн
22:00
минуты: 1' - 75'
Райо Вальекано
1
Гранада
0
минуты: 1' - 75'