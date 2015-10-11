Вилле Яласто
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 19:00
Финляндия
1 : 1
Северная Ирландия
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Финляндия
1
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90'
8.10.2015 8 окт. 2015 чт 21:45
Румыния
1 : 1
Финляндия
8.10.2015 8 окт. 2015 чт 21:45
минуты: 64' - 90'
Румыния
1
Финляндия
1
минуты: 64' - 90'
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 21:45
Финляндия
1 : 0
Фарерские острова
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 21:45
был в запасе
Финляндия
1
Фарерские острова
0
был в запасе
4.09.2015 4 сент. 2015 пт 21:45
Греция
0 : 1
Финляндия
4.09.2015 4 сент. 2015 пт 21:45
был в запасе
Греция
0
Финляндия
1
был в запасе