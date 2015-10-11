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Матч-центр
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Вилле Яласто
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2014/2015
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
19:00
Финляндия
1 : 1
Северная Ирландия
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Финляндия
1
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 90'
8.10.2015
8 окт. 2015
чт
21:45
Румыния
1 : 1
Финляндия
8.10.2015
8 окт. 2015
чт
21:45
минуты: 64' - 90'
Румыния
1
Финляндия
1
минуты: 64' - 90'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
21:45
Финляндия
1 : 0
Фарерские острова
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
21:45
был в запасе
Финляндия
1
Фарерские острова
0
был в запасе
4.09.2015
4 сент. 2015
пт
21:45
Греция
0 : 1
Финляндия
4.09.2015
4 сент. 2015
пт
21:45
был в запасе
Греция
0
Финляндия
1
был в запасе