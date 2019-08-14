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Лента
Матч-центр
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Апостолос Веллиос
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
8 янв. 1992 (28) лет
Рост
191
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Атромитос
0 : 2
Легия
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Атромитос
0
Легия
2
минуты: 1' - 90'
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
Атромитос
3 : 2
ДАК 1904
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Атромитос
3
ДАК 1904
2
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
ДАК 1904
1 : 2
Атромитос
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ДАК 1904
1
Атромитос
2
минуты: 1' - 90'