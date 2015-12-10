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Тобиас Миккельсен
№11
Полузащитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
минуты: 69' - 90'
Днепр
3
Русенборг
0
минуты: 69' - 90'
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Русенборг
1 : 1
Сент-Этьен
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
Русенборг
0 : 2
Лацио
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Русенборг
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Лацио
3 : 1
Русенборг
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 62' - 90'
Лацио
3
Русенборг
1
минуты: 62' - 90'
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
0
Днепр
1
минуты: 1' - 90'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Сент-Этьен
2 : 2
Русенборг
16'
16'
16'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
16'
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
2
Русенборг
2
минуты: 1' - 90'