Сорен Кристенсен
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
Нордшелланд
2 : 5
Шахтер
20.11.2012 20 нояб. 2012 вт 22:45
минуты: 1' - 59'
Нордшелланд
2
Шахтер
5
минуты: 1' - 59'
7.11.2012 7 нояб. 2012 ср 22:45
Ювентус
4 : 0
Нордшелланд
7.11.2012 7 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Ювентус
4
Нордшелланд
0
минуты: 46' - 90'
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
Нордшелланд
1 : 1
Ювентус
23.10.2012 23 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 71' - 90'
Нордшелланд
1
Ювентус
1
минуты: 71' - 90'
2.10.2012 2 окт. 2012 вт 21:45
Нордшелланд
0 : 4
Челси
2.10.2012 2 окт. 2012 вт 21:45
минуты: 75' - 90'
Нордшелланд
0
Челси
4
минуты: 75' - 90'
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
Шахтер
2 : 0
Нордшелланд
42'
42'
42'
19.09.2012 19 сент. 2012 ср 21:45
минуты: 1' - 62'
Шахтер
2
Нордшелланд
0
минуты: 1' - 62'