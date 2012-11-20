Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Сорен Кристенсен
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
Нордшелланд
2 : 5
Шахтер
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 59'
Нордшелланд
2
Шахтер
5
минуты: 1' - 59'
7.11.2012
7 нояб. 2012
ср
22:45
Ювентус
4 : 0
Нордшелланд
7.11.2012
7 нояб. 2012
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Ювентус
4
Нордшелланд
0
минуты: 46' - 90'
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
Нордшелланд
1 : 1
Ювентус
23.10.2012
23 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 71' - 90'
Нордшелланд
1
Ювентус
1
минуты: 71' - 90'
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
Нордшелланд
0 : 4
Челси
2.10.2012
2 окт. 2012
вт
21:45
минуты: 75' - 90'
Нордшелланд
0
Челси
4
минуты: 75' - 90'
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
Шахтер
2 : 0
Нордшелланд
42'
42'
42'
19.09.2012
19 сент. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 62'
Шахтер
2
Нордшелланд
0
минуты: 1' - 62'