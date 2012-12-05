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Лента
Матч-центр
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Хенрик Килдентофт
№4
Защитник
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Команда
Хаугесунд
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
Челси
6 : 1
Нордшелланд
5.12.2012
5 дек. 2012
ср
22:45
минуты: 61' - 90'
Челси
6
Нордшелланд
1
минуты: 61' - 90'
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
Нордшелланд
2 : 5
Шахтер
20.11.2012
20 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Нордшелланд
2
Шахтер
5
был в запасе