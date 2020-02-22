Симоне Миссироли
№6
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
22 мая 1987 (33) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
65'
80'
65'
80'
65'
80'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
65'
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
СПАЛ
1 : 3
Болонья
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Болонья
3
минуты: 1' - 90'
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Верона
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
71'
71'
71'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Торино
1
СПАЛ
2
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
41'
41'
41'
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
СПАЛ
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
87'
87'
87'
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:00
Милан
1 : 0
СПАЛ
31.10.2019 31 окт. 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 71'
Милан
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 71'
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
47'
47'
47'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:00
СПАЛ
1 : 0
Парма
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Парма
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:00
Ювентус
2 : 0
СПАЛ
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 3
Лечче
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
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