Ли Гриффитс
№28
Нападающий
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Команда
Селтик
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
20 авг. 1990 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Селтик
1
Копенгаген
3
был в запасе