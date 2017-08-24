Жан-Кристоф Баэбек
№38
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
Зенит
2 : 0
Утрехт
24.08.2017 24 авг. 2017 чт 20:00
минуты: 106' - 90'
Зенит
2
Утрехт
0
минуты: 106' - 90'
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
Утрехт
1 : 0
Зенит
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
был в запасе
Утрехт
1
Зенит
0
был в запасе