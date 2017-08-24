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Матч-центр
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Жан-Кристоф Баэбек
№38
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
Зенит
2 : 0
Утрехт
24.08.2017
24 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 106' - 90'
Зенит
2
Утрехт
0
минуты: 106' - 90'
16.08.2017
16 авг. 2017
ср
19:00
Утрехт
1 : 0
Зенит
16.08.2017
16 авг. 2017
ср
19:00
был в запасе
Утрехт
1
Зенит
0
был в запасе