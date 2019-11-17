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Матч-центр
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Михал Крменчик
№15
Нападающий
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 марта 1993 (27) лет
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
20:00
Болгария
1 : 0
Чехия
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Болгария
1
Чехия
0
был в запасе
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
Чехия
2 : 1
Косово
14.11.2019
14 нояб. 2019
чт
22:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Косово
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Чехия
2 : 1
Англия
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Чехия
2
Англия
1
был в запасе
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019
10 сент. 2019
вт
21:45
был в запасе
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
Косово
2 : 1
Чехия
7.09.2019
7 сент. 2019
сб
16:00
минуты: 61' - 90'
Косово
2
Чехия
1
минуты: 61' - 90'