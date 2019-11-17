Михал Крменчик
№15
Нападающий
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
15 марта 1993 (27) лет
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 20:00
Болгария
1 : 0
Чехия
17.11.2019 17 нояб. 2019 вс 20:00
был в запасе
Болгария
1
Чехия
0
был в запасе
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
Чехия
2 : 1
Косово
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Чехия
2
Косово
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Чехия
2 : 1
Англия
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Чехия
2
Англия
1
был в запасе
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Черногория
0 : 3
Чехия
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
был в запасе
Черногория
0
Чехия
3
был в запасе
7.09.2019 7 сент. 2019 сб 16:00
Косово
2 : 1
Чехия
7.09.2019 7 сент. 2019 сб 16:00
минуты: 61' - 90'
Косово
2
Чехия
1
минуты: 61' - 90'