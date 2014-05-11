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Гильерме До Прадо
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
Саутгемптон
1 : 1
Манчестер Юнайтед
11.05.2014
11 мая 2014
вс
17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
3.05.2014
3 мая 2014
сб
17:00
Суонси
0 : 1
Саутгемптон
3.05.2014
3 мая 2014
сб
17:00
был в запасе
Суонси
0
Саутгемптон
1
был в запасе
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
14:45
Саутгемптон
2 : 0
Эвертон
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
14:45
минуты: 90' - 90'
Саутгемптон
2
Эвертон
0
минуты: 90' - 90'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 0
Саутгемптон
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Саутгемптон
0
был в запасе
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Саутгемптон
0 : 1
Кардифф
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
был в запасе
Саутгемптон
0
Кардифф
1
был в запасе
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
14:45
Манчестер Сити
4 : 1
Саутгемптон
5.04.2014
5 апр. 2014
сб
14:45
был в запасе
Манчестер Сити
4
Саутгемптон
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
Саутгемптон
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
29.03.2014
29 марта 2014
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
4
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
Саутгемптон
4 : 2
Норвич Сити
15.03.2014
15 марта 2014
сб
18:00
минуты: 61' - 90'
Саутгемптон
4
Норвич Сити
2
минуты: 61' - 90'
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
Халл Сити
0 : 1
Саутгемптон
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
минуты: 77' - 90'
Халл Сити
0
Саутгемптон
1
минуты: 77' - 90'
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
Саутгемптон
2 : 2
Арсенал
28.01.2014
28 янв. 2014
вт
22:45
минуты: 88' - 90'
Саутгемптон
2
Арсенал
2
минуты: 88' - 90'
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
15:45
Сандерленд
2 : 2
Саутгемптон
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
15:45
был в запасе
Сандерленд
2
Саутгемптон
2
был в запасе
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Вест Бромвич
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 90' - 90'
Саутгемптон
1
Вест Бромвич
0
минуты: 90' - 90'
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
Саутгемптон
2 : 0
Фулхэм
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:30
минуты: 78' - 90'
Саутгемптон
2
Фулхэм
0
минуты: 78' - 90'
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Манчестер Юнайтед
1
Саутгемптон
1
минуты: 83' - 90'
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
15:30
Саутгемптон
2 : 0
Суонси
6.10.2013
6 окт. 2013
вс
15:30
минуты: 88' - 90'
Саутгемптон
2
Суонси
0
минуты: 88' - 90'