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Фрейзер Ричардсон
№16
Защитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2012/2013
2.03.2013
2 марта 2013
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 2
Куинз Парк Рейнджерс
2.03.2013
2 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Куинз Парк Рейнджерс
2
был в запасе
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:30
Саутгемптон
3 : 1
Манчестер Сити
9.02.2013
9 февр. 2013
сб
20:30
минуты: 71' - 90'
Саутгемптон
3
Манчестер Сити
1
минуты: 71' - 90'
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
2.02.2013
2 февр. 2013
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
был в запасе
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
30.01.2013
30 янв. 2013
ср
22:59
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Саутгемптон
1
был в запасе
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
Саутгемптон
0 : 0
Эвертон
21.01.2013
21 янв. 2013
пн
22:59
был в запасе
Саутгемптон
0
Эвертон
0
был в запасе
1.01.2013
1 янв. 2013
вт
20:30
Саутгемптон
1 : 1
Арсенал
1.01.2013
1 янв. 2013
вт
20:30
был в запасе
Саутгемптон
1
Арсенал
1
был в запасе
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Сток Сити
3 : 3
Саутгемптон
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 85' - 90'
Сток Сити
3
Саутгемптон
3
минуты: 85' - 90'
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Фулхэм
1 : 1
Саутгемптон
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
был в запасе
Фулхэм
1
Саутгемптон
1
был в запасе
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Сандерленд
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Сандерленд
1
был в запасе
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
15:30
Саутгемптон
2 : 2
Фулхэм
7.10.2012
7 окт. 2012
вс
15:30
минуты: 1' - 8'
Саутгемптон
2
Фулхэм
2
минуты: 1' - 8'
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Эвертон
3 : 1
Саутгемптон
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
Саутгемптон
4 : 1
Астон Вилла
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 46' - 90'
Саутгемптон
4
Астон Вилла
1
минуты: 46' - 90'
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
Арсенал
6 : 1
Саутгемптон
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
6
Саутгемптон
1
был в запасе
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
2.09.2012
2 сент. 2012
вс
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 2
Уиган Атлетик
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Уиган Атлетик
2
был в запасе
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
18:00
Манчестер Сити
3 : 2
Саутгемптон
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Саутгемптон
2
был в запасе