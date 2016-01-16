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Келвин Дэвис
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
Саутгемптон
3 : 0
Вест Бромвич
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
Саутгемптон
2 : 0
Уотфорд
13.01.2016
13 янв. 2016
ср
22:45
был в запасе
Саутгемптон
2
Уотфорд
0
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 2
Тоттенхэм
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Тоттенхэм
2
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Саутгемптон
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
0
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
18:00
Саутгемптон
1 : 1
Астон Вилла
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Астон Вилла
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
Манчестер Сити
3 : 1
Саутгемптон
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
3
Саутгемптон
1
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
Саутгемптон
0 : 1
Сток Сити
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Сток Сити
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
Сандерленд
0 : 1
Саутгемптон
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
18:00
был в запасе
Сандерленд
0
Саутгемптон
1
был в запасе
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
19:00
Саутгемптон
2 : 0
Борнмут
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Борнмут
0
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:15
Ливерпуль
1 : 1
Саутгемптон
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
19:15
был в запасе
Ливерпуль
1
Саутгемптон
1
был в запасе
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 2
Лестер Сити
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:30
Челси
1 : 3
Саутгемптон
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
19:30
был в запасе
Челси
1
Саутгемптон
3
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 1
Суонси
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
3
Суонси
1
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Саутгемптон
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
0
Саутгемптон
0
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
15:30
Саутгемптон
3 : 0
Норвич Сити
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
15:30
был в запасе
Саутгемптон
3
Норвич Сити
0
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
Уотфорд
0 : 0
Саутгемптон
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Саутгемптон
0
был в запасе