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Матч-центр
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Мартин Филло
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
Фенербахче
1 : 1
Виктория
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
минуты: 87' - 90'
Фенербахче
1
Виктория
1
минуты: 87' - 90'
7.03.2013
7 марта 2013
чт
21:00
Виктория
0 : 1
Фенербахче
7.03.2013
7 марта 2013
чт
21:00
минуты: 69' - 90'
Виктория
0
Фенербахче
1
минуты: 69' - 90'
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Виктория
2 : 0
Наполи
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 82' - 90'
Виктория
2
Наполи
0
минуты: 82' - 90'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Наполи
0 : 3
Виктория
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 85' - 90'
Наполи
0
Виктория
3
минуты: 85' - 90'