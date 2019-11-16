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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Михал Дуриш
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
1 июня 1988 (31) год
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Хорватия
3 : 1
Словакия
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Хорватия
3
Словакия
1
был в запасе