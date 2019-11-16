Михал Дуриш
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
1 июня 1988 (31) год
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
Хорватия
3 : 1
Словакия
16.11.2019 16 нояб. 2019 сб 22:45
был в запасе
Хорватия
3
Словакия
1
был в запасе