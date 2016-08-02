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Лента
Матч-центр
Моя команда
Франтишек Райторал
№27
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2016/2017
2.08.2016
2 авг. 2016
вт
19:30
Карабах
1 : 1
Виктория
2.08.2016
2 авг. 2016
вт
19:30
был в запасе
Карабах
1
Виктория
1
был в запасе
26.07.2016
26 июля 2016
вт
21:15
Виктория
0 : 0
Карабах
26.07.2016
26 июля 2016
вт
21:15
был в запасе
Виктория
0
Карабах
0
был в запасе