Франтишек Райторал
№27
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.08.2016 2 авг. 2016 вт 19:30
Карабах
1 : 1
Виктория
2.08.2016 2 авг. 2016 вт 19:30
был в запасе
Карабах
1
Виктория
1
был в запасе
26.07.2016 26 июля 2016 вт 21:15
Виктория
0 : 0
Карабах
26.07.2016 26 июля 2016 вт 21:15
был в запасе
Виктория
0
Карабах
0
был в запасе