Даниэль Коларж
№26
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
27 окт. 1985 (34) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Групповой этап - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Виктория
1
0
0
0
0