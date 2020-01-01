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Лента
Матч-центр
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Даниэль Коларж
№26
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
27 окт. 1985 (34) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2011/2012
Лига чемпионов Групповой этап - 2018/2019
Команда
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Виктория
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