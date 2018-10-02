Даниэль Коларж
№26
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
27 окт. 1985 (34) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.10.2018 2 окт. 2018 вт 22:00
Рома
5 : 0
Виктория
2.10.2018 2 окт. 2018 вт 22:00
был в запасе
Рома
5
Виктория
0
был в запасе
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 22:00
Виктория
2 : 2
ЦСКА
19.09.2018 19 сент. 2018 ср 22:00
минуты: 1' - 64'
Виктория
2
ЦСКА
2
минуты: 1' - 64'