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Матч-центр
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Даниэль Коларж
№26
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
27 окт. 1985 (34) года
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2011/2012
2.10.2018
2 окт. 2018
вт
22:00
Рома
5 : 0
Виктория
2.10.2018
2 окт. 2018
вт
22:00
был в запасе
Рома
5
Виктория
0
был в запасе
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
Виктория
2 : 2
ЦСКА
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
минуты: 1' - 64'
Виктория
2
ЦСКА
2
минуты: 1' - 64'