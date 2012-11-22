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Мартин Сладки
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
Академика
1 : 1
Виктория
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
23:05
был в запасе
Академика
1
Виктория
1
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Хапоэль
1 : 2
Виктория
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Хапоэль
1
Виктория
2
был в запасе