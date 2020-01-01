Петр Ирачек
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фастав
5
0
0
1
0