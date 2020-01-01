Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Владимир Дарида
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Герта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
8 авг. 1990 (29) лет
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига европы плей-офф
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Герта
17
3
2
5
0