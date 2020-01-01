Владимир Дарида
№6
Полузащитник
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Команда
Герта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
8 авг. 1990 (29) лет
Рост
171
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Герта
17
3
2
5
0