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Лента
Матч-центр
Моя команда
Милан Петржела
№11
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 июня 1983 (36) лет
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
германия. бундеслига
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2013/2014
2011/2012
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
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Виктория
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