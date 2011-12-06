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Давид Быстронь
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
6.12.2011
6 дек. 2011
вт
22:45
Виктория
2 : 2
Милан
89'
89'
89'
6.12.2011
6 дек. 2011
вт
22:45
89'
минуты: 1' - 90'
Виктория
2
Милан
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
21:00
БАТЭ
0 : 1
Виктория
35'
35'
35'
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
0
Виктория
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
22:45
Виктория
0 : 4
Барселона
1.11.2011
1 нояб. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Виктория
0
Барселона
4
минуты: 1' - 90'
19.10.2011
19 окт. 2011
ср
21:45
Барселона
2 : 0
Виктория
19.10.2011
19 окт. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Виктория
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
21:45
Милан
2 : 0
Виктория
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Виктория
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2011
13 сент. 2011
вт
21:45
Виктория
1 : 1
БАТЭ
13.09.2011
13 сент. 2011
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Виктория
1
БАТЭ
1
минуты: 1' - 90'