Давид Лимберски
№8
Защитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
6 окт. 1983 (36) лет
Рост
179
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 20:30
Антверпен
1 : 0
Виктория
72'
72'
72'
8.08.2019 8 авг. 2019 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Антверпен
1
Виктория
0
минуты: 1' - 90'