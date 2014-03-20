Роман Павлик
№33
Вратарь
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
Виктория
2 : 1
Лион
20.03.2014 20 марта 2014 чт 21:00
был в запасе
Виктория
2
Лион
1
был в запасе
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
Лион
4 : 1
Виктория
13.03.2014 13 марта 2014 чт 23:05
был в запасе
Лион
4
Виктория
1
был в запасе