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Матч-центр
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Агон Мехмети
№26
Нападающий
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Команда
Мальме
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2014/2015
8.12.2015
8 дек. 2015
вт
22:45
Реал
8 : 0
Мальме
8.12.2015
8 дек. 2015
вт
22:45
минуты: 64' - 90'
Реал
8
Мальме
0
минуты: 64' - 90'
3.11.2015
3 нояб. 2015
вт
22:45
Шахтер
4 : 0
Мальме
3.11.2015
3 нояб. 2015
вт
22:45
был в запасе
Шахтер
4
Мальме
0
был в запасе
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
минуты: 88' - 90'
Мальме
1
Шахтер
0
минуты: 88' - 90'
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Мальме
0
Реал
2
был в запасе