Гильермо Молинс
№10
Полузащитник
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
26 сент. 1988 (31) год
Рост
184
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Мальме
0 : 3
Вольфсбург
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Мальме
0
Вольфсбург
3
был в запасе
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вольфсбург
2 : 1
Мальме
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
был в запасе
Вольфсбург
2
Мальме
1
был в запасе