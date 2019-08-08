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Лента
Матч-центр
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Даниэль Ларссон
№12
Нападающий
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Команда
Газиантепспор
Гражданство
Швеция
Дата рождения
25 янв. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
Мольде
3 : 0
Арис
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Мольде
3
Арис
0
был в запасе
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
0
Арис
1
минуты: 1' - 90'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Арис
0 : 0
АЕЛ
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
был в запасе
Арис
0
АЕЛ
0
был в запасе