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Рикардо Да Силва
№20
Защитник
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Команда
Габала
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2011/2012
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
Майнц
2 : 0
Габала
8.12.2016
8 дек. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Майнц
2
Габала
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
Габала
1 : 3
Андерлехт
15'
15'
15'
24.11.2016
24 нояб. 2016
чт
19:00
15'
минуты: 1' - 90'
Габала
1
Андерлехт
3
минуты: 1' - 90'
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
Габала
1 : 2
Сент-Этьен
3.11.2016
3 нояб. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Габала
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
Сент-Этьен
1 : 0
Габала
20.10.2016
20 окт. 2016
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Габала
0
минуты: 1' - 90'
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
Габала
2 : 3
Майнц
29.09.2016
29 сент. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Габала
2
Майнц
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
Андерлехт
3 : 1
Габала
81'
81'
81'
15.09.2016
15 сент. 2016
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
3
Габала
1
минуты: 1' - 90'