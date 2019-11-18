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Лента
Матч-центр
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Понтус Янссон
№18
Защитник
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Команда
Брентфорд
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 февр. 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
англия. кубок
чемпионат европы
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Швеция
3 : 0
Фарерские острова
90'
90'
90'
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Швеция
3
Фарерские острова
0
минуты: 1' - 90'
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
Румыния
0 : 2
Швеция
15.11.2019
15 нояб. 2019
пт
22:45
был в запасе
Румыния
0
Швеция
2
был в запасе
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
был в запасе
Фарерские острова
0
Швеция
4
был в запасе
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Испания
3 : 0
Швеция
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания
3
Швеция
0
минуты: 1' - 90'
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
Швеция
3 : 0
Мальта
7.06.2019
7 июня 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Швеция
3
Мальта
0
минуты: 1' - 90'