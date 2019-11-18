Понтус Янссон
№18
Защитник
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Команда
Брентфорд
Гражданство
Швеция
Дата рождения
13 февр. 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Швеция
3 : 0
Фарерские острова
90'
90'
90'
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Швеция
3
Фарерские острова
0
минуты: 1' - 90'
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 22:45
Румыния
0 : 2
Швеция
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 22:45
был в запасе
Румыния
0
Швеция
2
был в запасе
5.09.2019 5 сент. 2019 чт 21:45
Фарерские острова
0 : 4
Швеция
5.09.2019 5 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Фарерские острова
0
Швеция
4
был в запасе
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Испания
3 : 0
Швеция
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания
3
Швеция
0
минуты: 1' - 90'
7.06.2019 7 июня 2019 пт 21:45
Швеция
3 : 0
Мальта
7.06.2019 7 июня 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Швеция
3
Мальта
0
минуты: 1' - 90'