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Лента
Матч-центр
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Томас Мехиас
№25
Вратарь
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Команда
Омония
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 янв. 1989 (31) год
Рост
195
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2014/2015
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Мидлсбро
1 : 1
Тоттенхэм
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'