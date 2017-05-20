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Альваро Сехудо
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 янв. 1984 (36) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
20.05.2017
20 мая 2017
сб
18:00
Спортинг
2 : 2
Бетис
37'
37'
37'
20.05.2017
20 мая 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 80'
Спортинг
2
Бетис
2
минуты: 1' - 80'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
минуты: 68' - 90'
Бетис
1
Атлетико
1
минуты: 68' - 90'
8.05.2017
8 мая 2017
пн
21:45
Леганес
4 : 0
Бетис
8.05.2017
8 мая 2017
пн
21:45
минуты: 61' - 90'
Леганес
4
Бетис
0
минуты: 61' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
17:15
Бетис
1 : 4
Алавес
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
17:15
был в запасе
Бетис
1
Алавес
4
был в запасе
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
22:30
Атлетик
2 : 1
Бетис
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Атлетик
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
Сельта
0 : 1
Бетис
90'
90'
90'
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
17:15
минуты: 89' - 90'
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 89' - 90'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
19:30
Бетис
2 : 0
Эйбар
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
19:30
был в запасе
Бетис
2
Эйбар
0
был в запасе
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
21:45
Лас-Пальмас
4 : 1
Бетис
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
21:45
был в запасе
Лас-Пальмас
4
Бетис
1
был в запасе
31.03.2017
31 марта 2017
пт
21:45
Эспаньол
2 : 1
Бетис
31.03.2017
31 марта 2017
пт
21:45
был в запасе
Эспаньол
2
Бетис
1
был в запасе
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
23:30
Малага
1 : 2
Бетис
82'
82'
82'
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
23:30
минуты: 81' - 90'
Малага
1
Бетис
2
минуты: 81' - 90'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:15
Бетис
1 : 2
Севилья
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:15
был в запасе
Бетис
1
Севилья
2
был в запасе
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
Гранада
4 : 1
Бетис
17.02.2017
17 февр. 2017
пт
22:45
минуты: 70' - 90'
Гранада
4
Бетис
1
минуты: 70' - 90'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
Бетис
0 : 0
Спортинг
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
20:30
был в запасе
Бетис
0
Спортинг
0
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
Атлетико
1 : 0
Бетис
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
20:30
был в запасе
Атлетико
1
Бетис
0
был в запасе
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
Алавес
1 : 0
Бетис
16.12.2016
16 дек. 2016
пт
22:45
был в запасе
Алавес
1
Бетис
0
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
Бетис
1 : 0
Атлетик
74'
74'
74'
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 63' - 90'
Бетис
1
Атлетик
0
минуты: 63' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
14:00
Бетис
3 : 3
Сельта
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
3
Сельта
3
минуты: 1' - 90'
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
Эйбар
3 : 1
Бетис
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
минуты: 28' - 90'
Эйбар
3
Бетис
1
минуты: 28' - 90'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
20:30
Вильярреал
2 : 0
Бетис
72'
72'
72'
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
20:30
Бетис
0 : 1
Эспаньол
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
20:30
минуты: 64' - 90'
Бетис
0
Эспаньол
1
минуты: 64' - 90'
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