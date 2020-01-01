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Лента
Матч-центр
Моя команда
Жонас Гонсалвеш Оливейра
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 апр. 1984 (36) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2011/2012
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бенфика
3
1
0
3
0