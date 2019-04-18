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Матч-центр
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Жонас Гонсалвеш Оливейра
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
1 апр. 1984 (36) лет
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
испания. примера
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2013/2014
2011/2012
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
Айнтрахт
2 : 0
Бенфика
90'
90'
90'
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
22:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Бенфика
0
был в запасе
14.03.2019
14 марта 2019
чт
23:00
Бенфика
3 : 0
Динамо
71'
67'
71'
67'
71'
67'
14.03.2019
14 марта 2019
чт
23:00
71'
был в запасе
Бенфика
3
Динамо
0
был в запасе
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
Бенфика
0 : 0
Галатасарай
90'
90'
90'
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Бенфика
0
Галатасарай
0
был в запасе