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Мате Вацадзе
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
15:15
минуты: 77' - 90'
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 77' - 90'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:30
Волга
1 : 0
Рубин
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Волга
1
Рубин
0
был в запасе
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
15:15
Волга
0 : 0
Амкар
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
15:15
минуты: 59' - 90'
Волга
0
Амкар
0
минуты: 59' - 90'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
ЦСКА
3 : 1
Волга
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
17:15
минуты: 72' - 90'
ЦСКА
3
Волга
1
минуты: 72' - 90'
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
Волга
1 : 0
Спартак-Нальчик
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 59'
Волга
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 59'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
Анжи
2 : 1
Волга
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
19:30
минуты: 1' - 64'
Анжи
2
Волга
1
минуты: 1' - 64'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:45
Волга
3 : 1
Ахмат
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
16:45
минуты: 1' - 52'
Волга
3
Ахмат
1
минуты: 1' - 52'
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
Кубань
5 : 0
Волга
21.08.2011
21 авг. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
5
Волга
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
Волга
0 : 0
Локомотив
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 88'
Волга
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 88'
31.07.2011
31 июля 2011
вс
17:45
Динамо
2 : 0
Волга
31.07.2011
31 июля 2011
вс
17:45
минуты: 85' - 90'
Динамо
2
Волга
0
минуты: 85' - 90'
24.07.2011
24 июля 2011
вс
15:30
Волга
0 : 2
Спартак
24.07.2011
24 июля 2011
вс
15:30
минуты: 1' - 75'
Волга
0
Спартак
2
минуты: 1' - 75'
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
Волга
0 : 2
ЦСКА
21.07.2011
21 июля 2011
чт
18:30
минуты: 46' - 90'
Волга
0
ЦСКА
2
минуты: 46' - 90'
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
минуты: 54' - 90'
Томь
0
Волга
3
минуты: 54' - 90'
22.06.2011
22 июня 2011
ср
17:45
Рубин
2 : 0
Волга
22.06.2011
22 июня 2011
ср
17:45
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Волга
0
минуты: 1' - 90'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
Волга
0 : 2
Зенит
18.06.2011
18 июня 2011
сб
17:45
минуты: 63' - 90'
Волга
0
Зенит
2
минуты: 63' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
20:00
Краснодар
4 : 2
Волга
14.06.2011
14 июня 2011
вт
20:00
минуты: 57' - 90'
Краснодар
4
Волга
2
минуты: 57' - 90'
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
Волга
2 : 0
Крылья Советов
10.06.2011
10 июня 2011
пт
18:30
был в запасе
Волга
2
Крылья Советов
0
был в запасе
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
Амкар
1 : 0
Волга
30.05.2011
30 мая 2011
пн
16:30
минуты: 1' - 46'
Амкар
1
Волга
0
минуты: 1' - 46'
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 1
Волга
90'
63'
90'
63'
90'
63'
14.05.2011
14 мая 2011
сб
13:00
90'
минуты: 60' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Волга
1
минуты: 60' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
15:15
Волга
1 : 2
Анжи
7.05.2011
7 мая 2011
сб
15:15
был в запасе
Волга
1
Анжи
2
был в запасе
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