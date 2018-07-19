Сергей Кисляк
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
6 авг. 1987 (32) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Иртыш
0 : 1
Тракай
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
Тракай
1
минуты: 1' - 90'