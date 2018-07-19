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Лента
Матч-центр
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Сергей Кисляк
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
6 авг. 1987 (32) года
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2013/2014
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Иртыш
0 : 1
Тракай
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
Тракай
1
минуты: 1' - 90'