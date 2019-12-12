Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Джоди Лукоки
№92
Нападающий
Подписаться
Команда
Лудогорец
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 нояб. 1992 (27) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Лудогорец
1 : 1
Ференцварош
24'
24'
24'
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
24'
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
1
Ференцварош
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
ЦСКА
1 : 1
Лудогорец
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
Эспаньол
6 : 0
Лудогорец
90'
90'
90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
6
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Лудогорец
0 : 1
Эспаньол
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
Ференцварош
0 : 3
Лудогорец
1'
43'
1'
43'
1'
43'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
19:55
1'
минуты: 1' - 90'
Ференцварош
0
Лудогорец
3
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Лудогорец
5 : 1
ЦСКА
50'
50'
50'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
50'
минуты: 1' - 85'
Лудогорец
5
ЦСКА
1
минуты: 1' - 85'