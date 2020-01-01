Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Строотман
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Марсель
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отбор че-2020
лига европы групповой этап
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Марсель
17
2
2
7
0