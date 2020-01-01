Кевин Строотман
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Марсель
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Марсель
17
2
2
7
0