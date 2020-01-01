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Лента
Матч-центр
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Юлиан Дракслер
№23
Полузащитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
франция. кубок
германия. бундеслига
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
германия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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ПСЖ
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