Юлиан Дракслер
№23
Полузащитник
Подписаться
Команда
ПСЖ
Гражданство
Германия
Дата рождения
20 сент. 1993 (26) лет
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
ПСЖ
2 : 0
Боруссия
11.03.2020 11 марта 2020 ср 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Боруссия
0
был в запасе
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
Боруссия
2 : 1
ПСЖ
18.02.2020 18 февр. 2020 вт 23:00
был в запасе
Боруссия
2
ПСЖ
1
был в запасе