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Николай Лоренцони
№0
Полузащитник
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Команда
Фрайбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
2010/2011
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Фрайбург
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Шальке-04
2
Фрайбург
0
был в запасе
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:30
Фрайбург
0 : 3
Вольфсбург
8.12.2013
8 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Фрайбург
0
Вольфсбург
3
был в запасе
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:30
Боруссия
1 : 0
Фрайбург
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
19:30
минуты: 82' - 90'
Боруссия
1
Фрайбург
0
минуты: 82' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Фрайбург
1
был в запасе
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:30
Фрайбург
1 : 3
Штутгарт
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:30
был в запасе
Фрайбург
1
Штутгарт
3
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 3
Фрайбург
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
17:30
был в запасе
Нюрнберг
0
Фрайбург
3
был в запасе