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Матч-центр
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Акаки Гогиа
№11
Полузащитник
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Команда
Унион
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 янв. 1992 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
2011/2012
2010/2011
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Унион
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Байер
2 : 0
Унион
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
2
Унион
0
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Унион
1 : 2
Вердер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Унион
1
Вердер
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
Унион
3 : 1
Боруссия
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Унион
3
Боруссия
1
был в запасе