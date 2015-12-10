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Матч-центр
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Алиреза Хагиги
№80
Вратарь
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Команда
Гражданство
Иран
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2012/2013
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Бордо
2 : 2
Рубин
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
был в запасе
Бордо
2
Рубин
2
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
Рубин
2 : 0
Сьон
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
19:00
был в запасе
Рубин
2
Сьон
0
был в запасе
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
Рубин
0 : 1
Ливерпуль
5.11.2015
5 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Рубин
0
Ливерпуль
1
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Ливерпуль
1 : 1
Рубин
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
был в запасе
Ливерпуль
1
Рубин
1
был в запасе
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
Рубин
0 : 0
Бордо
1.10.2015
1 окт. 2015
чт
22:00
был в запасе
Рубин
0
Бордо
0
был в запасе