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Альберто Переа
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 66'
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 66'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:00
Вильярреал
4 : 0
Райо Вальекано
10.05.2014
10 мая 2014
сб
21:00
был в запасе
Вильярреал
4
Райо Вальекано
0
был в запасе
7.01.2014
7 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
7.01.2014
7 янв. 2014
вт
-:-
был в запасе
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
Атлетик
2 : 1
Райо Вальекано
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
минуты: 1' - 74'
Атлетик
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 74'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
-:-
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
-:-
был в запасе
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
22:00
Райо Вальекано
2 : 3
Реал
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал
3
был в запасе
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
Осасуна
3 : 1
Райо Вальекано
31.10.2013
31 окт. 2013
чт
-:-
был в запасе
Осасуна
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 46'
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
минуты: 1' - 46'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 37' - 90'
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 37' - 90'
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
19:00
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
19:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
0
был в запасе
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Валенсия
1 : 0
Райо Вальекано
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 60' - 90'
Валенсия
1
Райо Вальекано
0
минуты: 60' - 90'
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
Севилья
4 : 1
Райо Вальекано
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
21:00
был в запасе
Севилья
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:00
Райо Вальекано
0 : 4
Барселона
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:00
минуты: 1' - 48'
Райо Вальекано
0
Барселона
4
минуты: 1' - 48'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
20:00
Малага
5 : 0
Райо Вальекано
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
20:00
был в запасе
Малага
5
Райо Вальекано
0
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
Райо Вальекано
1 : 2
Леванте
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
-:-
был в запасе
Райо Вальекано
1
Леванте
2
был в запасе
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
20:00
Атлетико
5 : 0
Райо Вальекано
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
20:00
минуты: 1' - 63'
Атлетико
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 63'
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
Райо Вальекано
3 : 0
Эльче
44'
44'
44'
19.08.2013
19 авг. 2013
пн
21:00
44'
минуты: 36' - 90'
Райо Вальекано
3
Эльче
0
минуты: 36' - 90'