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Матч-центр
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Джеймс Ши
№55
Вратарь
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
Олимпиакос
2 : 1
Арсенал
4.12.2012
4 дек. 2012
вт
22:45
был в запасе
Олимпиакос
2
Арсенал
1
был в запасе
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
Шальке-04
2 : 2
Арсенал
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Шальке-04
2
Арсенал
2
был в запасе
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
Арсенал
0 : 2
Шальке-04
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Арсенал
0
Шальке-04
2
был в запасе
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
Арсенал
3 : 1
Олимпиакос
3.10.2012
3 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Арсенал
3
Олимпиакос
1
был в запасе
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
Монпелье
1 : 2
Арсенал
18.09.2012
18 сент. 2012
вт
21:45
был в запасе
Монпелье
1
Арсенал
2
был в запасе